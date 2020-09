The Boys 2, Chace Crawford e Jessie T. Usher parlano dei 'momenti WTF' della serie

Serie tv coraggiose e irriverenti come The Boys fanno dei cosiddetti 'momenti WTF' (What The F**k) una delle loro caratteristiche, e per questa seconda stagione ce ne sono stati promessi parecchi anche da Jessie T. Usher e Chace Crawford.

Gli interpreti dei supereroi A-Train e The Deep nell'acclamata serie tv di Amazon hanno condiviso con il sito Collider le loro reazioni ai momenti più incredibili di The Boys, spiegando che anche a loro viene dato poco preavviso nel girarli.

"Se c'è bisogno di una qualche preparazione particolare, ci dicono qualcosa in anticipo" spiega Usher "Ma nella maggior parte dei casi, non sappiamo niente finché non ci danno il copione per quell'episodio, e mentre leggi arrivi sempre a un punto in cui ti viene da dire 'Un attimo, non ho letto davvero quello che penso di aver letto, vero?'".

"Così devi tornare indietro di un paio di pagine e rileggere ancora tutto per essere certo di non aver saltato qualcosa. E questa cosa mi è capitata più spesso nella seconda stagione di The Boys che in tutta la mia carriera da attore" rivela, facendoci domandare quante altre sorprese abbia in serbo per noi la seconda stagione di The Boys "Credo che ogni singolo episodio abbia di quei momenti, e l'aspetto che più mi entusiasmava era proprio vedere dove andassero a parare con tutto questo. Qualcosa che adesso, con il nuovo format di distribuzione scelto per la seconda stagione, potrete fare anche voi allo stesso modo".

Crawford, poi, aggiunge un aneddoto risalente alla prima stagione: "Eric Kripke mi aveva mandato un messaggio dicendomi che a distanza di poche sarebbe uscito il copione dell'ottavo episodio, l'ultimo, e 'Ti avviso, ci troverai qualcosa... Ti raserai la testa, ecco. Va bene per te?'. Ma io ero entusiasta, e infatti gli dissi 'Certo, a dire il vero sembra fantastico. Sono disposto a far tutto, tranne radermi le sopracciglia'. Quelle potrebbero non ricrescere! Se serve magari con il trucco si può ovviare... Ma credo che bastasse la testa rasata, Eric sembrava già più che contento di quello".

Di colpi di scena e momenti che lasciano il segno ne abbiamo già visti in questi primi episodi già disponibili su Amazon Prime Video... Vedremo di settimana in settimana quanti se ne andranno ad aggiungere.