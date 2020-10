The Boys 2, Claudia Doumit commenta quella scena splatter: 'C'era sangue ovunque'

Chi ha visto la seconda stagione di The Boys è rimasto piacevolmente sorpreso, come da tradizione, da diversi colpi di scena violenti e grotteschi. Una particolarità della serie Amazon che non ha mancato di stupire anche Claudia Doumit, coinvolta in prima persona in certe sequenze davvero assurde.

Abbiamo scoperto solo alla fine l'importanza di Victoria Neuman, ma nel momento in cui si svolge la sanguinosa udienza in tribunale credevamo che il suo fosse solo uno dei tanti personaggi coinvolti nel macabro spettacolo. Se in realtà Victoria era nel pieno controllo della situazione, l'attrice si è invece trovata per la prima volta a recitare in una scena in cui le teste esplodono come palloncini.

"'Sarà spiacevole e destabilizzante, avrò bisogno di un po' di terapia per superarlo', mi dicevo. È stata davvero la parte più scioccante, ma è incredibile come siano stati capaci di mettere in piedi tutto nello spazio di una pausa pranzo. Mi ricordo che nella stanza tutto procedeva normalmente. C'era questa udienza a cui partecipavano delle persone, no? Certo, e poi siamo andati a pranzo o abbiamo fatto una pausa e quando siamo tornati tutta la stanza era coperta di sangue. E io mi dicevo 'Oh la situazione sta per degenerare, sta per succedere qualcosa'", ha rivelato l'attrice a Comicbook.com

Evidentemente la scena è stata girata in due tempi e solo in un secondo tempo sono stati sparsi sangue e cervella ovunque. L'attrice rivela comunque che "più sangue c'è, meglio è. Se non ci fosse stato sangue avrei dubitato di trovarmi della serie giusta. Mi ricordo di aver pensato che fosse una scena perfetta. È stata un'iniziazione perfetta per me".

Solo nell'episodio finale scopriamo che è proprio Neuman ad avere il potere di far perdere la testa alla gente, una rivelazione che ha scioccato persino Malcolm Barrett e le cui conseguenze saranno determinanti nella terza stagione di The Boys.