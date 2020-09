The Boys 2, cosa è successo a Butcher e Homelander?

Amazon ha rilasciato i primi 3 episodi di The Boys 2, la serie creata da Erik Kripke che narra le vicende degli strambi supereroi ideati da Garth Ennis e Darick Robertson. Le questioni rimaste in sospeso dalla prima stagione sono varie, ma una su tutte tiene banco. Cosa accadrà ora a Butcher e Homelander?

Alla fine della prima stagione, Homelander uccide Madelyn Stillwell attribuendo l'efferato omicidio a Butcher che viene trasferito poi in un luogo segreto. Qui scopre che sua moglie Becca non è morta ma, lo ha lasciato perché portava in grembo proprio il figlio di Homelander.

Billy Butcher è ora perso e spaesato, dopo essere stato brutalmente lasciato nel parcheggio di un ristorante, tenta di annotare tutti i dettagli del luogo in cui si trovava nel tentativo di potervi tornare. Nel frattempo scopre però di essere ormai un ricercato come tutto il resto della squadra. Fugge via e si ricongiunge finalmente con gli altri supereroi che insieme tentano di capire cosa fare.

Come abbiamo detto Amazon ha deciso di rilasciare solo i primi tre episodi di The Boys 2, scaglionando poi i restanti con cadenza settimanale. La piattaforma streaming vuole tentare di creare un vero e proprio legame tra gli spettatori e la serie, che di settimana in settimana si potrebbe accrescere attraverso varie discussioni.

Intanto Erik Kripke già parla della terza stagione di The Boys, rivelando che solo la pandemia potrebbe escludere Jeffrey Dean Morgan dalla sua produzione. Nel frattempo, fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dai prossimi episodi della fortunata serie Amazon.