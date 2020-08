The Boys 2, Eric Kripke avverte: 'Ci saranno delle scene in coppia interessanti'

Stiamo scoprendo sempre più dettagli sulla seconda stagione di The Boys, nel frattempo vi segnaliamo questa intervista ad Eric Kripke, showrunner della serie in arrivo nel catalogo di Amazon Prime Video.

In particolare lo showrunner ha discusso di una novità che vedremo nelle prossime puntate inedite: delle scene incentrate su alcune coppie di personaggi. Ecco quale è stato il suo commento durante un'intervista concessa a ComicBook.com: "Credo che la storia di Stormfront e Homelander sarà molto divertente, con una serie di sorprese e colpi di scena originali, mi è piaciuta molto. Il rapporto tra Becca e Butcher sarà straziante, ci mostrerà tutto il dolore di Butcher e non saremo pronti a questo. Una cosa divertente di quando uno show va avanti per più stagioni è che puoi iniziare a fare quei giochi tipo, vediamo come starebbero loro due insieme, e provare a vedere come sarebbe per un paio di episodi".

Continua poi: "Per questo motivo abbiamo dedicato una puntata a Butcher e Starlight. Abbiamo ideato una missione per loro due perché si odiano. Ci sarà anche un episodio con Starlight e Latte Materno, la loro sarà una coppia interessante. Quindi, parte del divertimento è vedere chi va con chi e così avrai delle scene appassionanti".

Ricordiamo che la seconda stagione sarà disponibile a partire dal 4 settembre, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione dei primi 3 episodi di The Boys 2.