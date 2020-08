The Boys 2, Eric Kripke distrutto: 'La seconda stagione è stata davvero stressante'

In attesa di vedere i nuovi episodio della serie, in una recente intervista con Comicbook.com lo showrunner e sceneggiatore Eric Kripke (Supernatural, Revolution) ha avuto modo di parlare nuovamente della seconda stagione di The Boys, rivelando che per lui a livello creativo è stata "davvero stressante".

Ha spiegato: "Credo che mantenere alto il livello e creare una seconda stagione altrettanto buona, se non migliore, è stata la cosa più spaventosa. Ero davvero stressato durante le riprese della seconda stagione, perché ero così felici di come si era conclusa la prima e ben accolta che avevo timore di non riuscire a bissarne la qualità".



Ha continuato poi: "Senti davvero addosso la pressione di creare qualcosa di altrettanto riuscito. Con lo stesso rispetto, per giunta. Sai, ormai faccio questo lavoro da un bel po', e il primo errore che commetti da showrunner e voler fare la seconda stagione subito più grande, elemento che poi si rivela insostenibile nella maggior parte dei casi. Perché anche se riesci a farla, poi ti ritrovi a dover affrontare la terza stagione. Allora ho pensato 'ok, non andiamo troppo avanti ma più in profondità, diventiamo più intensi, mettiamo all'angolo tutti i nostri personaggi e sotto pressione'. E questo si può continuare a fare stagione, dopo stagione, dopo stagione".



Fanno parte del cast della serie Amazon Prime Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Jack Quaid, Dominique McElligott, Elisabeth Shue, Jessie Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Nella seconda stagione ci sarà più spazio anche per Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian). Il suo personaggio, Edgar, capo della Vought, avrà a quanto pare forti contrasti con Homelander.

Qualche settimana fa Eric Kripke aveva anticipato che la nuova stagione di The Boys si sarebbe occupata anche di temi d'attualità come il suprematismo bianco, il razzismo sistemico "e tutte quelle cose del genere che fanno davvero schifo". Secondo Aya Cash, infatti, il bello della fantascienza è lampossibilità di esaminare i problemi dell'attualità dalla giusta distanza.



La seconda stagione approderà su Amazon Prime Video il prossimo 4 settembre.