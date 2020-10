The Boys 2, Eric Kripke sul finale: 'Sarà un delirio, è il mio episodio preferito'

The Boys ci ha abituato a colpi di scena assurdi e brutali, sequenze splatter e massacri di ogni genere. Cosa succede quando si unisce tutto questo ad un finale di stagione che già di per sé dovrebbe essere sorprendente?

Dopo gli eventi scioccanti della sesta puntata di The Boys e il porno a base di Super ormai abbiamo capito che non ci sono più limiti, e lo showrunner Eric Kripke ci conferma che l'episodio conclusivo non sarà da meno in un'intervista per TV Line: "Credo che l'episodio 8 sarà un vero delirio di follia. Per quanto mi riguarda penso che l'ottavo sia il mio episodio preferito dell'intera serie, di entrambe le stagioni".

Sembra proprio che dovremmo aspettarci una conclusione sopra le righe, in grado di incarnare alla perfezione l'anima punk della serie. Assisteremo forse all'esplosione di qualche supereroe? Difficile dirlo, ma ci saranno sicuramente delle novità interessanti relative al personaggio di Billy Butcher:

"Per prima cosa Butcher si troverà in una situazione pericolosa, poiché possiede questo lato malvagio, ereditato dal padre, e alla fine della scorsa puntata ha capito che non c'è valore nel fare le cose nel modo giusto, rispettando gli obblighi della legalità. L'unico modo di portare a compimento la missione è diventare la persona peggiore, come suo padre, e affronterà l'episodio 8 con questo atteggiamento. Dovremmo essere molto preoccupati riguardo all'umanità di Butcher e alle conseguenze sul resto del gruppo".

Il personaggio interpretato da Karl Urban supererà ogni limite di decenza pur di trovare vendetta contro i Super? È probabile che il suo cammino lo porti nuovamente da Becca, disperata dopo che Patriota ha preso suo figlio. Vi lasciamo al trailer del finale di The Boys 2, disponibile dal 9 ottobre su Amazon Prime.