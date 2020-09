The Boys 2: Eric Kripke risponde alle critiche sulla pubblicazione delle puntate

Come sapete la notizia della pubblicazione settimanale degli episodi della serie di Amazon Prime Video ha scatenato le reazioni dei fan, che hanno iniziato a pubblicare recensioni negative di The Boys. Ecco come ha risposto lo showrunner Eric Kripke.

Durante un'intervista concessa ai giornalisti di Collider, Eric Kripke ha quindi svelato alcuni retroscena dietro questa scelta, che ha fatto subito discutere. Ecco il suo commento: "Abbiamo pensato alla programmazione nelle ultime settimane di lavoro, probabilmente quando eravamo già a tre quarti del lavoro di post produzione. Voglio dire che non è stata un'idea di Amazon, sono stati i produttori... e siamo stati noi a chiederglielo. Molte persone non erano d'accordo, perché è un'idea nuova, che si fa poche volte. Ma noi volevamo programmarla così e quelli di Amazon hanno deciso di farci provare".

Continua poi: "Pensiamo che se fosse stata disponibile già dall'inizio la gente non sarebbe riuscita a resistere e l'avrebbe guardata tutta subito, in una o due settimane. Ci sono molte vicende che in questo modo non sarebbero rimaste impresse, ci sono molti momenti importanti nella seconda stagione di The Boys e volevamo che la gente ne discutesse e ci pensasse un po' su. A volte un po' di attesa fa bene".

Non rimane che aspettare per vedere le prossime puntate dello show, nel frattempo vi segnaliamo questa divertente intervista a due attori di The Boys.