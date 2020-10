The Boys 2, Eric Kripke sulle rivelazioni finali: dall'ira di Butcher alle morti splatter

Il clamoroso episodio 8 di The Boys 2 ci ha proposto un finale ricco di colpi di scena: una resa dei conti tra Boys e Super destinata ad entrare nella storia, con grande soddisfazione di Eric Kripke.

Lo showrunner, intervistato da The Wrap, ha innanzi tutto dovuto rendere conto della tragica morte di Rebecca, colpita per sbaglio dal raggio laser del figlio, indirizzato contro Stormfront: "Mi dispiace. Se fosse sopravvissuta la serie sarebbe finita lì. Butcher sarebbe diventato troppo stabile, buono e con un comportamento decisamente troppo funzionale. Quindi purtroppo doveva morire".

In altre parole, la povera Becca è stata sgozzata per ragioni narrative, ma in effetti tutto ciò apre la porta a tutta una serie di risvolti interessanti riguardanti Rayan e Butcher stesso, che nella terza stagione si ritroverà diviso tra il lato più violento di sé stesso e il suo lato più umano: "Questi due lati saranno veramente in guerra nella terza stagione, perché ora è furioso. Eppure, non può arrabbiarsi con il bambino, ma allo stesso tempo è infuriato con Patriota. Quindi è un casino, e questi due lati saranno davvero in conflitto nella stagione 3".

Lo showrunner ha poi commentato la terribile sorte di Stormfront, spietata nazista finita mutilata e carbonizzata a causa di Rayan. Kripke conferma che la villain interpretata da Aya Cash "non è morta, ma resterà per sempre questo piccolo tozzo di nazista: credevamo fosse la giusta punizione per qualcuno così convinto della purezza ariana. E ricordatevi, invecchia molto lentamente, quindi sarà costretta a trascorrere molto tempo in questo stato. Credo se lo sia assolutamente meritato".

Infine ha commentato la sequenza finale, in cui abbiamo scoperto la vera identità della politica Victoria Neuman: è stata lei a far "perdere la testa" a tutti nel corso della stagione, e ora il povero Hughie è deciso ad unirsi a lei.

"Hughie si sta inavvertitamente dirigendo verso la tana del leone. Sapete, ha questa sorta di spada di spada sulla testa mentre va a lavorare all'Ufficio Federale degli Affari dei Superumani. C'è tutta questa tensione su chi lei si rivelerà, e prima o poi lui lo scoprirà, ovviamente. Descriveremo per bene chi è lei e perché sta facendo quel che sta facendo: credo sia prevista una bella sorpresa a riguardo".

Informazioni niente male, che non fanno che accrescere l'hype per la terza stagione. Purtroppo per il momento dovremo accontentarci di riguardare le puntate già uscite e apprezzare le scene più folli, tra cui quella del Patriota sconfitto intento a masturbarsi.