The Boys 2, Eric Kripke spiega la ragione del comportamento di Abisso

Se avete già visto i primi tre episodi della seconda stagione di The Boys avete sicuramente avuto modo di comprendere meglio il comportamento di Abisso, qualcosa che anche il creatore e showrunner della serie Eric Kripke ha voluto commentare.

Ai microfoni di DigitalSpy, Kripke ha rivelato che l'ormai celebre scena delle branchie in The Boys (un'altra, non quella della prima stagione) è nata per rispondere a una domanda fondamentale: "Perché Abisso sfoga la sua aggressività sulle donne? La risposta è perché odio se stesso, e crede di essere uno stramboide, e il motivo per cui si ritiene tale è principalmente a causa delle sue branchie".

Certo, questo non giustifica affatto le sue azioni, ma ci permette sicuramente di esplorare più a fondo la mentalità del personaggio, e alla serie di affrontare nuovamente temi come l'accettazione della propria persona, e il timore della percezione altrui, la necessità di aderire a dei canoni estetici preimpostati.

In passato, d'altronde, proprio Kripke aveva analizzato la trasposizione sullo schermo di un personaggio come quello interpretato da Chace Crawford, spiegando le sue modifiche rispetto al fumetto (dove aveva decisamente meno rilevanza).

"Abisso deve diventare un personaggio. Ma di che tipo?" si chiedeva infatti in fase di scrittura "Applichiamolo a questo mondo. È il tipo che parla con i pesci, e nella nostra metafora con le celebrities, lui fa la parte dell'attore belloccio che vorrebbe essere preso sul serio, ma non ci riesce. [...] Hai questo questo bel ragazzo che è insicuro, danneggiato, e ha il profilo psicologico simile a quello che avrebbe una persona capace di fare una cosa del genere, per quanto orribile e ripugnante possa essere [in riferimento alla scena con Starlight della prima stagione]".

Ed ecco quindi che, sotto effetto di funghi allucinogeni, ci ritroviamo a vederlo piangersi su stesso e attaccare animate discussioni con le sue branchie doppiate da Patton Oswalt.