The Boys 2, Erin Moriarty commenta il finale di stagione: 'Movimentato, ma catartico'

La seconda stagione di The Boys si è conclusa nei giorni scorsi, con la pubblicazione su Amazon Prime Video dell'ultimo episodio, intitolato What I Know. È stato un finale pirotecnico e ricco di azione, e in una recente intervista a Collider Erin Moriarty, che nella serie interpreta Starlight, ha raccontato le sue impressioni.

Chi non ha ancora visto il finale della stagione 2 di The Boys è invitato a interrompere qui la lettura, perché seguiranno spoiler. Nell'ultimo episodio Starlight è impegnata insieme a Kimiko (Karen Fukuhara) e Maeve (Dominique McElligott) in un combattimento con Stormfront (Aya Cash). Erin Moriarty ha commentato così la scena:

"Tutte noi donne, ci siamo davvero impegnate e concentrate per questo. Trovo davvero divertente girare queste scene di combattimento, e per fortuna anche loro, quindi l'impegno è stato davvero contagioso, ed è stato un momento catartico. A quel punto, arrivata al finale di stagione, mi sono sentita davvero molto simile a Starlight. Ad ogni episodio, durante le riprese, mi sembrava di assorbirla sempre di più, e la catarsi, il fatto che le ragazze facessero il lavoro sporco e i ragazzi rimanessero a guardare... è stato davvero divertente, e sai cosa? Anche molto soddisfacente."

Per l'attrice, la soddisfazione di lavorare a The Boys è data anche dal fatto di condividere il set con persone che sono diventate ormai degli amici. "Il cast è davvero come una famiglia, quindi lavoriamo tutti con le persone che amiamo, esploriamo le sfumature dei nostri personaggi e le relazioni all'interno dello show, ma ci divertiamo e per noi è davvero il migliore dei mondi possibili."

Per altri approfondimenti su The Boys, rimandiamo alle nostre considerazioni sul finale della stagione 2 e alle anticipazioni sul cast della terza stagione.