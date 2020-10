The Boys 2, Erin Moriarty sulle supereroine: 'Empowerment non vuol dire essere perfetti'

Dopo gli sconvolgenti avvenimenti della penultima puntata di The Boys, i fan sono in attesa di scoprire qualcosa di più sul finale di stagione. Nel frattempo vi segnaliamo questa intervista ad Erin Moriarty, in cui discute della rappresentazione di Starlight e delle altre supereroine.

Secondo quanto ha rivelato l'attrice ai microfoni di Digital Spy, la serie di Amazon Prime Video ha il pregio di aver considerato i personaggi femminili nello stesso modo di quelli maschili: sono anche loro piene di difetti. Ecco il suo commento: "Non siamo come gli altri perché, tranne che in The Boys, hai questi supereroi donna super indipendenti, ed è una cosa fantastica, ma non hanno nessun difetto, non fanno mai nessuno sbaglio, non hanno lati poco chiari del loro carattere".

Continua poi: "Invece i nostri personaggi sono più complessi, fanno cose che molti considererebbero immorali, ma allo stesso tempo credo che siano le supereroine più umane che siano apparse in TV o nei film, ed è una cosa che abbiamo fatto consciamente. Quindi non credo che saremmo adatte al mondo dei supereroi, andiamo oltre, cerchiamo di dire che l'empowerment non vuol dire non avere difetti".

Vi ricordiamo che la prossima puntata sarà disponibile a partire da venerdì 9 ottobre, nel frattempo vi lasciamo con la nostra recensione del settimo episodio di The Boys 2.