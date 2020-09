The Boys 2: Giancarlo Esposito festeggia i risultati su Rotten Tomatoes... con 98 pomodori

Il punteggio record ottenuto su Rotten Tomatoes è stata una gradita sorpresa per Giancarlo Esposito, che ha pensato ad un divertente video per festeggiare il risultato come si deve.

Nel breve contributo pubblicato su Twitter lo vediamo sorridere salutando i suoi followes, per poi iniziare ad esclamare: "Quando dite pomodoro, io dico The Boys", facendo riferimento al noto aggregatore di recensioni, sul quale la serie ha raggiunto il punteggio di 98%. Un traguardo da celebrare, e infatti vediamo Esposito tenere tra le mani un contenitore con 98 pomodori rossi, freschi e presumibilmente gustosi.

Visto il periodo estivo, l'attore avrà finito i festeggiamenti con un'ottima insalata di pomodori e basilico, alla faccia di chi ha deciso di tempestare di recensioni negative The Boys nei giorni successivi, per criticare l'uscita settimanale delle puntate. Un atteggiamento che per fortuna non è stato condiviso dalla critica, il cui punteggio resta più o meno stabile (attualmente al 97%, quindi un pomodorino in meno per Esposito).

L'attore sembra sempre ben disposto nei confronti del pubblico, e in numerose occasioni ha improvvisato divertenti siparietti per i fan di Gus Fring (Breaking Bad, Better Call Saul) e di Moff Gideon (The Mandalorian). Ha raccontato anche molti retroscena su The Boys e ha detto la sua sui nuovi, odiosi villain Storfront ed Edgar.