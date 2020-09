The Boys 2 ha introdotto dei supereroi inediti: scoprite quali

The Boys 2 ha debuttato la scorsa settimana con i primi tre episodi e ha già ricevuto un'ottima accoglienza da parte della critica. Per accompagnare i fan nella visione, l'account ufficiale della serie Amazon ha condiviso un "fun fact" che riguarda due new entry della stagione.

Stiamo parlando di Gecko, il dipendente della Vought dotato di un potere rigenerativo simile a quello di Deadpool, e Blindspot, supereroe cieco che partecipa ad uno "spiacevole" incontro con l'Homlander di Anthony Starr.

Ebbene, secondo quanto rivelato dal profilo Twitter di The Boys, entrambi i personaggi sono stati realizzati appositamente per la serie. "Gecko e Blindspot sono nuovi Super creati per la serie, non compaiono nei fumetti" ha spiegato infatti l'account, prima di anticipare altre sorprese per gli amanti dei fumetti di Garth Ennis: "Ma rimanete sintonizzati, fan dei fumetti, perché ci sono molti altri easter egg in arrivo..."

Vi ricordiamo che il quarto episodio della stagione 2 arriverà su Amazon Prime Video il prossimo 11 settembre, con i restati che verrano pubblicati di settimana in settimana ogni venerdì. Per altri approfondimenti sulla prima parte di stagione, vi rimandiamo alle nostre prime impressioni su The Boys 2.

Intanto, qui potete trovare alcuni degli easter egg presenti nei tre episodi usciti finora.