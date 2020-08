The Boys 2, Jack Quaid anticipa un acceso scontro tra Hughie e Butcher

All'inizio della seconda stagione di The Boys ci sono alcuni problemi irrisolti che non si risolveranno immediatamente da soli, e tra questi un paio di divergenze morali e pratiche tra Hughie (Jack Quaid) e Billy Butcher (Karl Ruban) di cui ha avuto modo di parlare con Comicbook.com lo stesso Quaid.

L'attore ha rivelato: "È molto interessante perché Hughie ha davvero bisogno di Billy nella prima stagione. Butcher combatte per ciò in cui crede, che è un elemento che manca proprio a Hughie, che vede in Billy una sorta di fratello maggiore o un surrogato di figura paterna. Poi però Hughie inizia a realizzare che i metodi di Billy non sono dei più adatti o normali e riflette 'ok, ci farà ammazzare tutti' perché ha a cuore solo la sua missione e il suo ideale. Non può fermarsi a ragionare su di una zona moralmente più grigia o considerare alcuni di questi supereroi come delle brave persone. Non tutti sono corrotti o terribili".



Continua: "E alla fine della prima stagione di abbandona, sostanzialmente, per cerca Homelander. E la relazione tra lui e Hughie si fa molto complessa, perché lui ha mostrato i suoi veri colori prendendo la scelta di andarsene. Devo dire che uno degli aspetti più gratificanti della seconda stagione è proprio esplorare questo rapporto, che ora è diverso, evoluto, con Hughie che non dipende più da Billy".



In una recente intervista, Eric Kripke ha spiegato: "Senti davvero addosso la pressione di creare qualcosa di altrettanto riuscito. Con lo stesso rispetto, per giunta. Sai, ormai faccio questo lavoro da un bel po', e il primo errore che commetti da showrunner e voler fare la seconda stagione subito più grande, elemento che poi si rivela insostenibile nella maggior parte dei casi. Perché anche se riesci a farla, poi ti ritrovi a dover affrontare la terza stagione. Allora ho pensato 'ok, non andiamo troppo avanti ma più in profondità, diventiamo più intensi, mettiamo all'angolo tutti i nostri personaggi e sotto pressione'. E questo si può continuare a fare stagione, dopo stagione, dopo stagione".



Fanno parte del cast della serie Amazon Prime Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Jack Quaid, Dominique McElligott, Elisabeth Shue, Jessie Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Nella seconda stagione ci sarà più spazio anche per Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian). Il suo personaggio, Edgar, capo della Vought, avrà a quanto pare forti contrasti con Homelander.

Qualche settimana fa Eric Kripke aveva anticipato che la nuova stagione di The Boys si sarebbe occupata anche di temi d'attualità come il suprematismo bianco, il razzismo sistemico "e tutte quelle cose del genere che fanno davvero schifo". Secondo Aya Cash, infatti, il bello della fantascienza è lampossibilità di esaminare i problemi dell'attualità dalla giusta distanza.



La seconda stagione approderà su Amazon Prime Video il prossimo 4 settembre.