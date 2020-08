The Boys 2, Karen Fukuhara dispiaciuta per il taglio di una scena: ecco quale

In una recente intervista con Digital Spy, Karen Fukuhara - interprete di Kimiko, ha avuto modo di parlare dell'attesissima seconda stagione di The Boys, soffermandosi ovviamente sul suo personaggio e raccontando il dispiacere per il taglio di una particolare scena con lei protagonista e la presenza di un... topo.

L'attrice ha ammesso "di essere triste che non abbia avuto successo quella scena", rivelando: "Abbiamo discusso dei tanti momenti scioccanti, in particolare della scena della balena e della barca, ma ora mi sono appena ricordata che uno di questi è stato tagliato... avevo una scena con un topo di strada, quindi ho lavorato con un vero animale ed è stato piuttosto scioccante per me. Sono davvero triste che non abbia superato la sala di montaggio perché è stata un'esperienza interessante".



E ha poi aggiunto: "La scena aveva qualcosa a che fare con il mio passato".



Fanno parte del cast della serie Amazon Prime anche Karl Urban, Erin Moriarty, Antony Starr, Jack Quaid, Dominique McElligott, Elisabeth Shue, Jessie Usher, Chace Crawford e Nathan Mitchell. Nella seconda stagione ci sarà più spazio anche per Giancarlo Esposito (Better Call Saul, The Mandalorian). Il suo personaggio, Edgar, capo della Vought, avrà a quanto pare forti contrasti con Homelander.

Qualche settimana fa Eric Kripke aveva anticipato che la nuova stagione di The Boys si sarebbe occupata anche di temi d'attualità come il suprematismo bianco, il razzismo sistemico "e tutte quelle cose del genere che fanno davvero schifo". Secondo Aya Cash, infatti, il bello della fantascienza è l'impossibilità di esaminare i problemi dell'attualità dalla giusta distanza.



La seconda stagione approderà su Amazon Prime Video il prossimo 4 settembre.