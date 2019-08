The Boys 2: Karl Urban ci aggiorna sullo stato delle riprese

Ancor prima di debuttare su Amazon Prime Video, The Boys era già stato rinnovato per una seconda stagione. E, come provvede a informarci uno dei suoi protagonisti, Karl Urban, sembra proprio che le riprese dei nuovi episodi stiano procedendo spedite.

Non è passato neanche un mese dal lancio della nuova serie tv targata Amazon Prime Video, The Boys, che già si parla di una delle migliori serie mai prodotte dal servizio di streaming, oltre che una delle più viste, e il discorso procede ben oltre i confini della piattaforma che la ospita.

Secondo Kripke, uno dei creatori dello show, il successo di The Boys è da ravvisare principalmente nel cuore dello show, e nell'interesse che il pubblico ha nei confronti dei suoi personaggi.

E tra i personaggi più intriganti (e amati) della serie c'è sicuramente il magnetico Billy Butcher, il primo tra le fila di coloro che vorrebbero togliere di mezzo gli arroganti e pericolosi supereroi, interpretato da Karl Urban. Proprio dal profilo Instagram di Urban ci arriva, oggi, un update sullo stato delle riprese della seconda stagione: "Siamo già a metà strada con le riprese della seconda stagione di @theboystv. Decisamente più #dannatamentediabolica 💥💥💥".

Breve e conciso, il nostro Karl, e apparentemente in linea con le dichiarazioni di Goldberg e Rogen sui nuovi episodi (i due, ricordiamo, in qualità di co-creatori e produttori esecutivi della serie, hanno già potuto assistere alla proiezione del primo episodio della seconda stagione).

Stando a queste premesse, possiamo dunque aspettarci una seconda stagione... Davvero Super.