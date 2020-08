The Boys 2, Karl Urban e Laz Alonso sui nuovi episodi: 'Abbiamo fatto le cose in grande'

Mancano pochissimi giorni al debutto della seconda stagione di The Boys su Amazon Prime Video, e se non lo avevamo già capito dai teaser trailer e i vari materiali promozionali, ci aspettano grandi sorprese (e tanta, tanta follia).

Ai microfoni di Collider, Karl Urban a.k.a. Billy Butcher e Laz Alonso ovvero Mother Milk hanno infatti ribadito quanto più impressionante e fuori di testa saranno i nuovi episodi.

"In termini di dimensioni e l'ambizioni, la seconda stagione stagione è molto più lanciata, come probabilmente avrete notato anche dai teaser trailer" afferma Karl Urban, e ricorda quella clip con una certa creatura marina "Voglio dire, già quella scena in mare con tutto il cast e quel capodoglio gigante... Ci abbiamo girato anche all'interno! In pratica, è come se la prima stagione si fosse fatta di steroidi".

"Quando abbiamo parlato con Kripke all'inizio delle riprese ci disse 'Sapete, non voglio fare le cose più in grande, ma andare più a fondo: toglierò tutto ciò che di più prezioso c'è per ogni personaggio, e saranno appunto loro, i personaggi, a guidare la storia'. E così ha fatto... Ma ha anche fatto tutto più in grande, alla fine. Ed è ciò che abbiamo fatto con quei giorni di riprese in più a disposizione" conclude Urban, e riprende Alonso "Sì, più giorni ricoperti di sangue!".

"Sapete, di solito gli show si lasciano il meglio per il season finale, ma secondo me questa seconda stagione ha almeno tre momenti che, per come sono strutturati, potrebbero giocarsela con il season finale" ribadisce ancora Alonso "E da qui capite come, oltre che andare più a fondo, abbiamo fatto davvero le cose più in grande".

Non ci resta dunque che attendere il 4 settembre per coprire cosa accadrà nella seconda stagione di The Boys (ma se proprio non state più nella pelle, qui potete dare un'occhiata alla nostra recensione dei primi tre episodi di The Boys 2).