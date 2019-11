The Boys 2, Kripke annuncia la fine delle riprese con un corto su Homelander

Siete pronti a rivedere i nostri "ragazzi"? Le riprese della seconda stagione di The Boys si sono concluse, e Eric Kripke festeggia regalandoci un corto su Homelander.

"Le riprese della seconda stagione di #TheBoysTV sono terminate. Nel frattempo che aspettate di vederla, ecco uno SHORT FILM ORIGINALE di @TheBoysTV!! Il piccolo Homelander vi augura un #FeliceRingraziamento" scrive su Twitter Eric Kripke, co-creatore, regista, produttore e sceneggiatore di The Boys, una delle serie più popolari e acclamate di Amazon Prime Video.

Nel tweet celebrativo, Kripke ricondivide il video postato dall'account ufficiale di The Boys, che mostra un piccolo Homelander intento ad apprendere ciò che la Vought tenta di inculcargli (quegli ideali religiosi e patriottici di cui sarà poi il portatore, almeno in apparenza), e come ci avviciniamo alla fine del filmato (che trovate anche in calce alla notizia), il senso di inquietudine che ne deriva non fa che salire.

La seconda stagione di The Boys promette già grandi cose, almeno stando a quanto affermato dai membri del cast e dai suoi creatori (a questi link potete trovare il tweet di Jack Quaid su The Boys 2 e le lodi di Rogen e Goldberg per The Boys 2).

E, in base a quanto comunicatoci qualche giorno fa da Karl Urban, potremo vedere i nuovi episodi dello show su Amazon Prime Video non più tardi della prossima estate.