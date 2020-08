The Boys 2, Laz Alonso anticipa degli importanti flashback

Intervistato da Comicbook.com per parlare della seconda stagione di The Boys, in arrivo su Amazon Prime Video il prossimo 4 settembre, il membro del cast Laz Alonso ha confermato che nei nuovi episodi saranno presenti delle importanti scene flashback.

"Penso che l'elemento famiglia sia decisamente importante per tutto il corso della stagione, al punto che vengono introdotti dei flashback su come era la famiglia nella prima iterazione dei Boys" ha spiegato l'attore. "Prima che si sciogliesse e Billy la rimettesse insieme, quando io e Frenchie andavamo d'accordo. Ci saranno tutte queste piccole cose nella seconda stagione."

Alonso ha poi anticipato alcune delle dinamiche che vedremo nei flashback: "Per quanto riguarda le loro relazioni, Latte Materno è più la nutrice del gruppo, mentre Billy è la figura più paterna e severa. Viene esplorata la lealtà all'interno della famiglia: non siamo perfetti, ma siamo tutto ciò che abbiamo e questo è abbastanza. Perciò il tema familiare è molto importante quando si parla del nostro gruppo."

Basata sulla popolare serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, la nuova stagione dello show ha già ricevuto un'ottima accoglienza da parte della stampa internazionale, superiore anche ai commenti positivi ottenuti dalle prima parte. Per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione dei primi 3 episodi di The Boys.