The Boys 2, Nathan Mitchell rivela la sua scena preferita di Black Noir

Black Noir ha fatto colpo nel corso della prima stagione di The Boys, ma è nulla in confronto alla sue particolare evoluzione durante la seconda stagione dello show originale Amazon Prime Video basato sull'omonima e scorretta serie a fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, giù rinnovata per una terza.

The Boys 2 mette Black Noir sotto i riflettori più di una volta, sia per momenti più comici sia durante alcuni scontri infervorati con i Ragazzi o altri al fianco dei restanti membri dei Sette. Parlando di recente con Comicbook.com, allora, l'interprete del personaggio, Nathan Mitchell, ha avuto modo di rivelare quale tra i tanti momenti di Black Noir nella seconda stagione della serie sia il suo preferito.



Ecco le parole dell'attore: "Allora, se guardiamo al combattimento tra Black Noir e Annie è piuttosto fisico e figo, no? Adoro dove ci siamo spinti in quella scena, ma anche il primo combattimento nel primo episodio sia una delle più belle scene di Black Noir per eccellenza. Gli fai fare a pezzi qualcuno, tanto da fargli recidere la testa senza pensarci due volte, e poi lo vedi fermarsi a confortare un ragazzino con un'elegante danza del coniglietto. Una spietata macchina assassina che fa qualcosa di adorabile, eccentrico e decisamente fuori luogo. Forse per me è quella la quintessenza di Black Noir".



Anche secondo voi? Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi lasciamo alla nostra recensione del finale The Boys 2.