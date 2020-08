The Boys 2, non si nasce eroi secondo i nuovi character poster della serie Amazon

Supes vs. The Boys. Non solo è il tema portante dello show di Amazon, ma è anche quello dei character poster appena usciti, in cui il messaggio non potrebbe essere più chiaro: Eroi non si nasce, ci si diventa.

Abbiamo già avuto qualche anticipazione e diversi sneak peek relativi ai nuovi episodi, ma se avete bisogno di un nuovo sfondo per il telefono, vi consigliamo di passare dalla nostra gallery e dare un'occhiata ai nuovissimi character poster della serie.

Karl Urban (Billy Butcher), Anthony Starr (Homelander), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight), Dominique McElligott (Queen Maeve), Laz Alonso (Mother's Milk), Jessie T. Usher (A-Train), Karen Fukuhara (The Female), Nathan Mitchell (Black Noir), Tomer Capon (Frenchie), Chace Crawford (The Deep) e la new entry Aya Cash (Stormfront) sono infatti protagonisti del nuovo materiale promozionale della seconda stagione di The Boys diffuso oggi da Prime Video.

E se lasciamo volentieri a voi l'onere e l'onore di decidere chi sono i veri eroi in questo caso, il nostro compito è quello di ricordarvi che li ritroverete tutti a partire dal 4 settembre sulla piattaforma streaming, e che la terza stagione di The Boys è già in lavorazione (con tanto di prime news sui casting).

E voi, da che parte state?