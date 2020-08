The Boys 2: la nuova clip è la cosa più bizzarra che vedrete oggi

The Boys non è di certo la serie più sobria del catalogo Amazon Prime Video, anzi, è proprio per la sua crudezza e brutalità che è entrata nel cuore dei fan. In attesa della seconda stagione la piattaforma ci regala una nuova anteprima, bizzarramente sopra le righe, che ci fa domandare solo una cosa: perché?

La clip, che troverete nel palyer in alto, ci mista infatti alcuni degli eroi protagonisti alle prese con la carcassa di una balena abbandonata sulla costa.l Se questo non fosse abbastanza strano, strabuzzerete sicuramente gli occhi alla notizia che sono stati dei terroristi ad uccidere il gigante del mare.

Come s'incastrerà tutto ciò nelle prossime avventure? Qual è lo scopo dei terroristi? Quel che è certo è che vedremo il gruppo di eroi alle prese con nuove lotte intestine in cui tutti sembrano essere contro tutti. Per un'anteprima estesa di quello che ci aspetta vi suggeriamo il nuovo trailer di The Boys 2 e i recenti poster promozionali di The Boys 2.

Nella seconda stagione della serie assisteremo al debutto di Aya Cash nei panni di Stormfront, nei fumetti raffigurato come un personaggio maschile. New entry saranno anche Goran Visnjic, nel ruolo del misterioso leader carismatico Alistair Adana; Claudia Doumit, che sarà Victoria Neuman, promessa della politica e giovanissimo membro del congresso e l'attore e comico americano Patton Oswalt, il cui ruolo rimane tuttora avvolto dal misero.