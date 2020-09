The Boys 2: i nuovi villain sono più odiosi del Patriota, secondo Giancarlo Esposito

Il Patriota (Homelander) si è garantito il titolo di supereroe più odioso mai esistito grazie alla prima stagione di The Boys, ma nelle nuove puntate ci sono un paio di new entry che potrebbero dargli veramente del filo da torcere.

Stiamo parlando di Stan Edgar, il CEO della Vought interpretato da Giancarlo Esposito, e di Stormfront, la nuova eroina con il volto di Aya Cash, assunta per completare il team dei Sette. Gli attori hanno partecipato ad un'intervista per TV Guide e hanno avuto modo di sottolineare quanto i loro rispettivi personaggi metteranno in crisi la leadership del Patriota nel corso delle varie puntate:

"Non credo che il Patriota sia una minaccia per Edgar, in nessun modo. All'inizio Edgar fa un grande discorso e in un certo senso vuole educare il Patriota, vuole fargli capire che in realtà non è lui ad essere alla guida di tutto ciò che succede. È in grado di farlo perché è il volto della Vought, ma la domanda dietro a tutto è: rappresenta davvero tutta la Vought? Quanto diventerà complicata tutta questa situazione? Senza dubbio, Edgar ha un piano per il Patriota e per Stormfront", ha dichiarato Esposito, sempre perfetto nel ruolo di chi sa tramare nell'ombra.

Anche per questo ha assunto qualcuno come Stormfront senza farlo sapere al capitano dei Sette. La nuova eroina riesce subito a mettere in cattiva luce il vanitoso collega, grazie ad un abile utilizzo dei social network e ad una faccia da poker niente male, come sottolinea lo showrunner Eric Kripke: "Si presenta come un'affascinante forza disgregatrice, ma anche lei indossa una maschera, in grado di nascondere qualcosa di terribile. È una persona davvero brava a far arrabbiare gli altri, ad irritarli e a motivarli per affrontare un nemico che è creato ad arte ed è finto. Come spesso accade nel mondo reale, quando le persone sono spaventate è più facile controllarle".

Aya Cash ha infine concluso dicendo che si creerà una forte tensione tra i tre personaggi, ma che ad un certo punto potrebbero anche trovare il modo di unire le forze, anche se per scoprirlo dovremo attendere i nuovi episodi. Per saperne di più vi consigliamo la nostra recensione dei primi episodi di The Boys 2 e vi segnaliamo che la serie ha un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes.