The Boys 2, da oggi su Amazon Prime Video arriva il quinto episodio: ecco il trailer!

Da oggi, venerdì 18 settembre, è disponibile su Amazon Prime Video il quinto episodio della seconda stagione di The Boys, una delle serie più amate degli ultimi anni, basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson. Il quinto episodio, intitolato We Gotta Go Now avvicina gli spettatori alla parte finale dello show.

Nel trailer dell'episodio si vedono Butcher e Black Noir incontrarsi mentre per la prima volta in stagione compare Terror, il bulldog di Butcher.

Protagonista della sequenza finale è invece Patriota, interpretato da Antony Starr, vero e proprio simbolo dello show di Prime Video.



Il cast di The Boys è uno dei più interessanti e ricchi della tv e comprende Karl Urban nel ruolo di Billy Butcher, Jack Quaid nel ruolo di Hughie Campbell, Antony Starr nei panni di John/Patriota, Erin Moriarty nelle vesti di Starlight e Jessie Usher in quelle di A-Train.

I sette membri del gruppo di supereroi più pazzo della tv americana è tornato con gli episodi della seconda stagione.

Ieri è stata pubblicata la classifica degli eroi più forti dal peggiore al migliore. The Boys è stata ideata da Eric Kripke per Amazon ed è disponibile sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video, con gli episodi della prima stagione e i primi cinque della seconda stagione.