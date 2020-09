The Boys 2, da oggi disponibile il sesto episodio: trailer e recensione!

Come ogni venerdì anche oggi spunta sulla piattaforma di streaming on demand Amazon Prime Video un nuovo episodio della seconda stagione di The Boys, acclamata serie tv tratta dall'omonimo fumetto.

Come anticipato dal filmato che trovate nel player in apertura dell'articolo, la puntata vedrà Latte Materno, Kimiko e Frenchie infiltrarsi in una struttura che dovrebbe essere familiare ai fan della serie, dato che si tratta dello stesso edificio in cui abbiamo visto Lamplighter (Shawn Ashmore) al telefono con Stormfront durante lo scorso episodio: qui sembra che la loro missione li porterà alle prese con un gruppo di super-terroristi creati dalla Vought, tra i quali spicca una donna dalla formidabile forza distruttiva.

Il trailer, inoltre, ci anticipa che una porzione dell'episodio si concentrerà anche Starlight, in possesso di importanti informazioni proprio su Stormfront: queste info vanno rivelate subito a Billy e Hughie, ma è possibile che la letale super dei Sette sia già un passo avanti a tutti dopo essere riuscita a conquistarsi perfino la fiducia di Patriota nel focoso finale del quinto episodio.

Vi ricordiamo che la stagione sarà composta in totale da 8 episodi, con l'ultimo previsto su Amazon Prime Video per il 9 ottobre prossimo. Cosa vi aspettate da questa fase finale? Fatecelo sapere nei commenti.

Se avete già visto la puntata vi rimandiamo alla nostra recensione di The Boys 2x06, ma anche alla bomba assoluta della giornata: sapete già che Amazon ha annunciato la serie spin-off di The Boys?