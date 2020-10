The Boys 2, un particolare del primo episodio anticipava il plot twist finale

La seconda stagione di The Boys è giunta al termine ma non senza incredibili colpi di scena. D'altro canto nel primo episodio rilasciato da Amazon c'è un particolare che avrebbe potuto suggerirci un incredibile plot twist finale.

Al termine di questa scoppiettante stagione di The Boys abbiamo scoperto che l’artefice della strage in tribunale vista nel penultimo episodio altri non è che Veronica Neuman, membro del Congresso e promotrice del movimento anti-Vought, che per chiudere il cerchio toglie ha deciso di togliere da mezzo anche Alastair Adana, il capo della Chiesa della Collettività.

Il primo omicidio che Veronica avrebbe commesso a ben rifletterci sarebbe stato quello del vice-direttore della CIA Susan Raynor, che probabilmente era giunta a qualche scomoda verità sul suo conto. Ricorderete tutti che la Raynor, poco prima della sua controversa morte, stava per fare una scottante rivelazione in merito ad “Un colpo di stato interno alla Vought”, e tutto ci fa pensare, alla luce degli avvenimenti successivi, che in qualche misura si riferisse alla Neuman.

Quando la testa della Raynor è esplosa, l'inquadratura si è subito spostata su Veronica Neuman, suggerendoci insomma, già dalla premiere, chi fosse il responsabile di tutto. Le reali motivazioni che hanno spinto la promotrice del movimento anti-Vought a compiere queste azioni non sono del tutto ancora chiare e probabilmente avremo maggiori informazioni solo nella terza stagione di The Boys.