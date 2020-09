The Boys 2: Patton Oswalt ha doppiato le branchie di Abisso, scoprite il bizzarro cameo

Tra le new entry di The Boys 2 c'è anche Patton Oswalt, famoso per la sitcom The Kings and Queens e per aver doppiato Remy in Ratatouille: l'attore è stato un grande fan della prima stagione e per questo ha chiesto allo showrunner Eric Kripke di poter partecipare. Il ruolo che gli è stato affidato potrebbe essere uno dei più bizzarri della serie...

Come saprete, la particolarità di Abisso (The Deep) è quella di essere una sorta di Aquaman dotato di branchie, protagoniste di una stramba scena a sfondo sessuale già nella prima stagione. Nelle nuove puntate abbiamo trovato l'antieroe dove lo avevamo lasciato: in crisi dopo l'abbandono dei Sette e in preda all'autocommiserazione per aver molestato molte ragazze, tra cui Starlight.

In una particolare scena lo vediamo bere un allucinogeno che permette alle sue branchie di prendere vita e di dare voce ai suoi demoni. Cercano persino di tirarlo su di morale, convincendolo a cantare una canzone. La sequenza culmina in un grottesco duetto tra i due, che mette bene in mostra le insicurezze di Abisso, un personaggio controverso, malvagio ma forse non così irrecuperabile.

Il ruolo di Oswalt era rimasto segreto fino ad ora, ma finalmente il mistero è stato svelato. Di sicuro non è l'unica bizzarra novità presente nella seconda stagione, e per saperne di più vi rimandiamo alla recensione delle prime puntate di The Boys 2.