The Boys 2, perchè è stato modificato il sesso di un personaggio? Ce lo svela Kripke

La seconda stagione di The Boys approderà a breve su Amazon Prime Video con avventure ancora più grottesche ed esilaranti. Lo spettacolo introdurrà molti nuovi personaggi chiave dei fumetti tra cui Stormfront che sarà interpretato dall'attrice Aya Cash e non da un interprete come previsto in origine.

Lo showrunner Eric Kripke durante una conferenza virtuale ha parlato delle ragioni che lo hanno spinto a cambiare il genere di un personaggio tanto significativo, ammettendo che una donna forte ed intraprendente avrebbe potuto dare molto alla serie.

"Volevamo in qualche modo creare il peggior incubo di Homelander. E volevamo che il suo incubo peggiore fosse una donna forte che non aveva paura di lui e che dunque poteva rubargli facilmente la scema. Penso che una donna possa ferirlo molto più di quanto non possa fare un personaggio maschile, perché è così insicuro".

Stormfront nei fumetti è un villain molto controverso, creato in vitro a seguito di alcuni esperimenti nella Germania nazista che sostiene la supremazia della razza ariana ed è solito rivolgere insulti particolarmente razzisti ai suoi avversari. Secondo Kripke questo è un ottimo modo per far riflettere tutti sulle questioni razziali, sostenendo che talvolta i social media sono sfruttati per lanciare messaggi totalmente sbagliati. Come sappiamo Homelander è simbolo di un orgoglio fortemente nazionalista e, la presenza di Stormfron dovrà far riflettere molto su questo particolare aspetto.

"Un sacco di odio e pensieri negativi vengono confezionati in modi davvero eleganti e attraenti sui social media", ha detto Kripke. "I vecchi giovani potevano esseri influenzati meno facilmente. Oggi siamo bombardati da questi messaggi. I ragazzi cercano la propria strada e molto spesso si lasciano coinvolgere da questo genere di movimenti".

Kripke ha detto anche che vorrebbe lavorare con Jeffrey Dean Morgan in The Boys 3, due già avevano collaborato insieme con Supernatural e tornare a condividere il set sarebbe un'esperienza meravigliosa.