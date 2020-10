The Boys 2: quali personaggi hanno perso la testa nella seconda stagione?

Molte serie televisive cercano di sconvolgere il pubblico con delusioni sentimentali o con altri imprevisti. In The Boys invece non ci sono mezze misure, e quando le cose devono andare male, ecco che entra in scena lo splatter più violento.

Ci stiamo ovviamente riferendo al finale shock commentato anche da Aya Cash, in cui molti personaggi principali hanno dovuto partecipare ad un processo d'accusa contro la Vought e hanno poi assistito ad una vera e propria esplosione di teste in aula. Ma quali sono state le vittime della misteriosa forza dietro al massacro?

Innanzi tutto abbiamo assistito al singolare evento anche durante la prima delle nuove puntate, quando la vicedirettrice della CIA Susan Raynor ha dovuto dire addio al proprio cervello poco dopo essere entrata in possesso di informazioni compromettenti sulla Vought.

Un colpo di scena che si è riproposto all'ennesima potenza nel processo, durante il quale è stato il dottor Jonah Vogelbaum a dare il via alla festa. Vogelbaum era stato invitato a testimoniare contro l'azienda di Super (prima con le buone, poi con le cattive grazie a Butcher) e potrebbe essere stato proprio lui il bersaglio principale, nascosto tra le altre decine di vittime.

Il giudice: quando durante un processo anche il giudice perde la testa non è mai un buon segno, sintomo che si è trattato di un tentativo decisamente sopra le righe di insabbiamento.

Shockwave: l'eroe superveloce che avrebbe dovuto sostituire A-Train ha finito la sua corsa durante la puntata. È stato l'unico Super ucciso nel massacro, ed è davvero difficile stabilire chi potesse volerlo morto, se non lo stesso A-Train o la chiesa a cui si è affiliato su consiglio di Abisso.

Decine di altre vittime: a giudicare dal vestiario si trattava di politici, di impiegati della Vought e membri della stampa. Tra di loro anche le assistenti di Ashley e di Victorya Neuman.

Un vero attacco a tappeto, che però ha lasciato illesi Stormfront e Patriota, costretti ad assister stupefatti al delirio generale, al pari dei Boys. Cosa ne pensate? Chi potrebbe esserci dietro ad un simile massacro? Probabilmente lo scopriremo nella puntata finale, insieme al destino di Becca e di suo figlio.