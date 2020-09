The Boys 2: il punteggio record di Rotten Tomatoes supera quello della prima stagione

La seconda stagione di The Boys è arrivata su Amazon Prime Video da appena 24 ore ed è già record di apprezzamento tra i fan: Rotten Tomatoes ha appena svelato il punteggio e, se avevate ancora dubbi se guardarla o meno, adesso non avrete più scuse.

Il portale ha infatti promosso i primi tre episodi di The Boys 2 con un esorbitante 98%: al momento in cui scriviamo ci sono ben 58 recensioni positive e solo due negative, mentre il punteggio del pubblico, con 110 voti, arriva ad un più mite 89%.

I nuovi episodi hanno quindi totalmente eclissato il risultato della prima stagione, già di per sé eccellente, ma che raggiungeva solo il 75% di "freschezza" ed appena 20 recensioni. Ricordiamo che, secondo i parametri di Rotten Tomatoes, un titolo è considerato valido solo se ottiene un punteggio superiore al 70%.

Grande new entry di The Boys 2 è l'anti-eroina interpretata da Aya Cash, che oltre ad essere una preziosa aggiunta dell squadra di vigilanti, ha fatto anche molto parlare di sé per le notevoli differenze tra la serie e il fumetto di The Boys e, se proprio non riuscite ad aspettare la prossima settimana per ritrovare i supereroi più sanguinari e scorretti della TV, potete sempre ingannare l'attesa scoprendo la nuovissima collezione di Funko Pop! per The Boys.