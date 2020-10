The Boys 2, il punto debole di Black Noir è ispirato alla vera allergia del suo interprete

Intervistato da TV Line per parlare della seconda stagione di The Boys, lo showrunner Eric Kripke ha rivelato che l'idea per il punto di debole di Black Noir è nata dalla grave allergia del suo interprete, Nathan Mitchell.

"Gli attori ed io eravamo al Comic-Con per promuovere la prima stagione, ed è lì che ho scoperto che Nathan Mitchell, l'attore che interpreta Black Noir, soffre di una grave allergia alle arachidi" ha raccontato Kripke. "E' una di quelle persone che non possono stare nella stessa stanza con le arachidi, come un vampiro con l'aglio. Karl [Urban] si è voltato verso di me, ridendo, e mi ha detto: 'Sai, dovremmo dare quella debolezza a Black Noi', e ho pensato che fosse geniale. Quando pensi alla kryptonite di un supereroe, pensi a cose simili proprio alla kryptonite. Come una roccia spaziale, qualcosa di davvero esotico. Ero stuzzicato dall'idea che qualcuno potente come Noir potesse essere sconfitto da qualcosa di così semplice e che viene sofferto da tante persone. Le arachidi sono una kryptonite molto comune. Quindi è stato divertente."

Prendendo spunto dall'idea di Urban, Kripke ha poi deciso di anticipare questo risvolto già nel quarto episodio: "Se guardi l'episodio 4, visto che adoro seminare questi piccoli easter egg che assumono senso con una seconda visione, quando Noir va nella sezione di crime analytics da Anika, l'informatica, le fa buttare un Almond Joy nella spazzatura. Perciò adoro il fatto di averlo già impostato nell'episodio 4."

Vi eravate accorti di questo riferimento? Fatecelo sapere nei commenti.