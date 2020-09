The Boys 2: QUELLA morte sconvolgerà per sempre Starlight?

Il sesto episodio di The Boys pubblicato su Amazon Prime Video lo scorso venerdì, ha irrimediabilmente corrotto per sempre uno dei personaggi più amati della serie.

Se non siete in pari con gli episodi della seconda stagione, vi raccomandiamo di non proseguire oltre con la lettura, perchè seguiranno numerosi spoiler su The Bloody Doors Off.

Come vi avevamo annunciato nei giorni scorsi, in questo episodio di The Boys compare per la prima volta il Sage Grove Center, una struttura molto particolare in cui la Vought usa il composto V su soggetti riluttanti per aiutare a far crescere la popolazione dei supereroi. Qui i ragazzi incontrano Lamplighter ed è qui che scoprono il massiccio potere di Stormfront.

Nel corso della puntata, vi è una inattesa evasione dei detenuti, e uno di loro ferisce inavvertitamente Hughie. Nel tentativo di salvarlo, Starlight e Billy Butcher sono costretti a rubare un'auto ad un passante in modo da poter portare Hughie all'ospedale più vicino. Ma, quando l'autista tenta di difendersi dal tentativo di furto, Starlight usa i suoi poteri per fermarlo. A causa del forte stress della situazione, Annie non riesce a regolarsi ed uccide l'uomo.

Secondo Erin Moriarty, l'interprete di Starlight, questo avvenimento segnerà profondamente la vita dell'eroina: "Quest'episodio è davvero importante perché le fa capire fino a che punto può arrivare per tenersi al sicuro, mantenendo il suo obiettivo di abbattere Vought. Penso che stia in un certo senso negando quanto questo mondo e l'essere nella Vought l'abbia cambiata, sai?. Se ripensiamo al primo episodio di Annie o Starlight, sappiamo tutti che non sarebbe stata una cosa fattibile per lei. Quello che è successo è una pillola davvero difficile da ingoiare".

