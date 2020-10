The Boys 2, Ragazzi e Supereroi si scambiano i ruoli in questo buffo video promozionale

La seconda stagione di The Boys si è conclusa oggi con l'arrivo dell'ottavo e ultimo episodio su Amazon Prime Video, ma il divertimento continua sul web con questo simpatico video promozionale. Guardiamolo insieme.

I Ragazzi e i Supereroi sono più in forma che mai in questo video di Entertainment weekly!, che funge da "super-sized digital cover" per il nuovo numero del magazine, e nel quale è in corso una gara a chi trolla meglio l'altro.

Da un lato, la scena che ci si pone davanti è un esilarante Karl Urban nei panni di Homelander, un Laz Alonso che, con tutti quei delfini peluche è facile supporre che impersoni The Deep, una fantastica e molto social Karen Fukuhara come Stormfront, un Jack Quaid che immaginiamo stia prendendo in giro Starlight, e il pezzo forte: Tomer Capon che imita A-Train.

Dall'altro, invece, i membri dei Sette si divertono a restituire il favore ai Boys con Aya Cash nei panni di Kimiko, Erin Moriarty in quelli di Hughie, mentre Chace Crawford è un imbronciato Laz Alonso e Anthony Starr un impagabile Billy Butcher. Non manca, ovviamente, Jessie T. Usher che fa il verso a Frenchie.

"Chi ha trollato meglio chi in occasione del photoshoot per la copertina di Entertainment Weekly!??? #TeamBoys o #TeamSupes? A voi la scelta!!!" chiede Laz Alonso su Instagram.

Secondo voi? Fateci sapere nei commenti.

E se non avete ancora visto il finale della seconda stagione di The Boys, cosa state aspettando? Correte subito a vederlo (e cercate di battere A-Train, già che ci siete)!