The Boys 2, la reunion de Il Signore degli Anelli sul set: svelato il padre di Butcher

La seconda stagione di The Boys sta per finire, ma ci sono ancora alcune sorprese in serbo per gli spettatori delle serie Amazon. É infatti è stata annunciata una straordinaria reunion de Il Signore degli Anelli nei prossimi episodi che, sta facendo letteralmente impazzire i fan.

Come ricorderete, nella grandiosa trilogia di Peter Jackson, Karl Urban ha interpretato il ruolo di Éomer e a quanto pare, presto si ricongiungerà con John Noble che ha ricoperto il ruolo del sovrintendente di Gondor Denethor. Quest'ultimo vestirà i panni del padre di Billy Buthcer nel settimo episodio di The Boys intitolato Butcher, Baker, Candlestick Maker, che sarà diffuso sulla piattaforma streaming venerdì.

Urban con un simpatico post su Instagram non riesce a contenere la gioia per questa incredibile reunion: "WTF! [Il Signore degli Anelli] [The Boys] Mashup. John Noble ... aka Denethor è il papà di Butcher nelle'episodio 7." L'attore ha poi sottolineato che Noble è una "forza brutale della natura" con la sua interpretazione di Sam Butcher.

Oltre a Il Signore degli Anelli, Noble ha interpretato Walter Bishop nella serie di fantascienza Fringe e la voce di Scarecrow nel videogioco del 2015 Batman: Arkham Knight. È apparso anche in Elementary come il padre di Sherlock Holmes.

Con l'episodio di questa settimana, il penultimo della stagione, i fan possono essere certi che le cose diventeranno ancora più tese e complicate tra The Boys e The Seven. Molti sono i dubbi che riguardano Starlight. Riuscirà a superare l'omicidio di cui si è macchiata? Intanto vi comunichiamo che in attesa del finale di stagione, sono già molte le indiscrezione su The Boys 3.