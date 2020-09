The Boys 2: la scena di Love Sausage doveva essere più lunga, ecco perché è stata tagliata

Quella scena dal sesto episodio della seconda stagione di The Boys (sapete di quale parliamo) ci ha messo davvero poco per diventare la più chiacchierata della settimana, e ora una star dello show, Tomer Capon, ci rivela che ne era stata girata una versione più lunga, che è poi stata tagliata per una ragione ben precisa.

Ovviamente ci stiamo riferendo alla esilarante scena di Love Sausage, il supereroe superdotato che utilizza il suo organo riproduttore come arma... E che per poco non strozzava il povero Mother Milk (Laz Alonso).

Ma se già così il segmento sembra epico anche solo a raccontarlo, pensate con qualche fotogramma in più...

Ai microfoni di TV Line l'interprete di Frenchie, Tomer Capon, ha rivelato che il suo personaggio avrebbe dovuto avere una parte decisamente più attiva nella scena.

"Laz mi ha detto 'Se io devo combattere questa cosa intorno al mio collo, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti'. Così è andato da Eric [Kripke] e da Sarah [Boyd, la regista dell'episodio] e ha proposto 'Forse Frenchie potrebbe morderlo'".

"E io ero così carico di emozioni dopo la mia scena che ho pensato 'Sai che c'è, farei di tutto per il mio amico. Tutto' e l'ho fatto davvero. Ma purtroppo l'ho praticamente distrutto, e non hanno potuto utilizzare il filmato" ha dichiarato, confermando che il finto pene fosse una protesi, e non realizzato in CGI "Se pensavano che Kripke e il resto del cast li avrebbero lasciati usare la CGI... Avrebbero sicuramente protestato e detto 'No, no, no, ce ne serve uno (finto) vero!".

I primi sei episodi della seconda stagione di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video, mentre i restanti arriveranno di venerdì in venerdì sulla piattaforma.