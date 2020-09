The Boys 2, quella scena di super-sesso avrà delle conseguenze: le anticipazioni

Nel quinto episodio di The Boys 2 Stormfront e Homelander si sono resi protagonisti di una delle scene di sesso più eclatanti delle produzioni basate sui supereroi dei fumetti, e in un'intervista promozionale lo showrunner Eric Kripke ha rivelato risvolti politici dietro alla sequenza.

Il loro incontro per lo showrunner era inevitabile, poiché "a un certo punto, la politica conservatrice di destra e il nazionalismo di destra e alt-destra devono finalmente fare l'amore in modo dolce".

E questo è ovviamente rappresenterà un grosso problema in futuro, perché, come sottolinea Kripke, "ora sono una squadra e la cosa si farà davvero pericoloso. Homelander, per quanto potente, è interessato solo a se stesso e al suo ego", ha detto a TheWrap lo showrunner di The Boys. "Stormfront, al contrario, come scoprirete nel prossimo episodio ha un programma molto, molto specifico e pericoloso. E lei vuole che lui la aiuti. E questo è davvero spaventoso."

Kripke ha anche lodato il lavoro della sceneggiatrice Ellie Monahan, che ha scritto l'intero episodio 5: "E' una persona così dolce e gentile quando passi del tempo con lei, e poi arriva nel tuo ufficio e ti consegna una sceneggiatura nella quale c'è scritto: 'Usa quel tuo cazzo di laser sulle mie tutte!'. E' incredibile."

Per quanto riguarda la realizzazione della scena: "Alla fine della giornata è davvero complicato fare una cosa del genere perché hai tutte le complessità di girare una vera scena d'amore, che sai che coinvolgerà gli attori e quindi vuoi sentire il loro punto di vista sulla cosa e metterli a proprio agio. In questo caso ci sono anche gli stunt-men, per essere tirati su con i cavi. Quindi è un processo complicato e folle e non puoi solo concepirlo sulla sceneggiatura, devi andare sul set e capire come realizzarlo."

