The Boys 2, la serie Amazon è la più vista online: i dati degli streaming

Nei giorni scorsi i numerosi fan sono rimasti stupiti da una scena della sesta puntata di The Boys, nel frattempo i nuovi dati sullo streaming confermano il grande successo della nuova stagione della serie di Amazon Prime Video.

A darne la notizia è il servizio statunitense di Reelgood.com, che ha analizzato le preferenze di due milioni di utenti dal 21 al 27 settembre: in prima posizione troviamo proprio la serie con Karl Urban ed Erin Moriarty, che è stata vista dal oltre il 24% degli utenti di Reelgood.com. Subito dopo, ma con un netto distacco, sono presenti Watchmen e The Umbrella Academy, che sono state seguite dal 6,4% degli spettatori, mentre in quarta, quinta e sesta posizione si attestano rispettivamente Lucifer, The Walking Dead e Marvel's Agents of SHIELD.

Le ultime quattro posizioni sono invece occupate da Batman: The Animated Series, Doom Patrol, The Boondocks e per finire Legion. I dati condivisi da Reelgood.com confermano quindi l'ottimo impatto che la seconda stagione della serie di Amazon Prime sta avendo sia nei confronti del pubblico sia di critica. In attesa dei prossimi episodi, che vengono aggiunti nel catalogo di Prime ogni venerdì, vi lasciamo con la nostra recensione della sesta puntata di The Boys.