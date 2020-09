The Boys 2, la serie ha scioccato tutti con un'inattesa morte. Cosa accadrà ora?

Chiunque abbia visto la prima stagione di The Boys, sa bene che la serie non ha paura di uccidere gente, senza tener conto minimamente se questi siano personaggi principali o meno. La seconda stagione prosegue sulla stessa falsariga e, una morte inattesa ha scioccato tutti i fan della produzione targata Amzon Prime Video.

Billy Butcher e i suoi ragazzi hanno utilizzato l'assistenza della CIA in più di un'occasione nella prima stagione dello show, a causa dei loro stretti legami con Grace Mallory e il vicedirettore della CIA Susan Raynor.

E anche in The Boys 2 hanno deciso di richiedere l'aiuto dell'Intelligence dopo che una serie di super terroristi sono spuntati sul suolo americano. Durante un incontro tra Raynor e Hughie, Frenchie, Mothers Milk e Kimiko, succede quello che nessuno si sarebbe mai immaginato. Il naso dell'agente segreto inizia improvvisamente a sanguinare e, la donna muore dopo che la sua testa è inspiegabilmente esplosa. Probabilmente la Vought ha deciso di farla fuori perché ha detto qualcosa che non doveva.

La situazione si fa sempre più critica e, si spera che nei prossimi episodi che andranno in onda scaglionati con cadenza settimanale potremmo avere più spiegazioni su questa brutale morte. Intanto The Boys 2 ha già avuto valutazioni positivissime su Rotenn Tomatoes, nonostante la diffusione di sole 3 puntate, superando addirittura la prima stagione. In attesa di sapere cosa accadrà, godetevi l'epico soundtrack di The Boys 2.