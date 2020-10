The Boys 2, Shantel VanSanten commenta i colpi di scena del settimo episodio

Il settimo episodio della seconda stagione di The Boys non ha certo deluso le aspettative dei fan, e oltre a un finale shock, ci ha riservato anche diversi altri "momenti WTF", uno dei quali ha visto tra i suoi protagonisti anche il personaggio interpretato da Shantel VanSanten.

Lo scorso episodio ha infatti visto la felice coppietta formata da Homelander e Stormfront fare visita a Becca e Ryan, e con grande sorpresa e disappunto della ex Mrs. Butcher (che, ricordiamo, qualche episodio fa si è rifiutata di scappare con Billy perché temeva potesse essere pericoloso per Ryan), il ragazzo ha deciso di seguire il padre e la sua nuova fidanzata nel mondo reale, dopo aver scoperto la verità sul microcosmo in cui ha vissuto finora.

"È stata una scena davvero divertente da girare, perché finora avevo avuto l'opportunità di lavorare praticamente solo con Tony [Anthony Starr] e Karl [Urban]. Perciò lavorare con un'altra donna, e girare con Aya che è davvero una forza della natura ed è fantastica nel ruolo di Stormfront, ma anche terrificante..." racconta VanSanten ai microfoni di DigitalSpy "Adesso, praticamente, ho a che fare con due Homelander!"

Con Homelander e Stormfront pronti a giocare alla (super)famiglia assieme a Ryan, come può essersi sentita Becca? "Penso che Becca abbia questa incredibile abilità di saper tener testa a Homelander, e il momento in cui ha fatto la sua comparsa Stormfront, è come se questo le fosse stato portato via".

Ma non per questo è pronta ad arrendersi: "[Becca] è diventata ancora più vulnerabile, con il passare degli episodi, e se pensavamo che fosse una combattente... È una mamma orso, se capite cosa intendo. Non lascerà mica che le venga portato via così facilmente tutto ciò per cui ha sacrificato la sua intera vita. Non permetterà ai cattivi di averla vinta. Non è così che uscirebbe di scena".

Arrivati a questo punto, manca solo un episodio al termine della seconda stagione di The Boys. Voi siete pronti?