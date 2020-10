The Boys 2: Shawn Ashmore commenta il porno tra supereroi e il colpo di scena su Fiaccola

Il finale shock della settima puntata di The Boys 2 non è stata l'unica sequenza ad aver lasciato stupefatti gli spettatori: un grande merito va anche alla storyline di Fiaccola, tra assurdi film pornografici e grotteschi colpi di scena.

"Il porno tra i Super non è stato girato mentre noi guardavamo la tv, quindi abbiamo dovuto immaginare ciò che stava succedendo sullo schermo. Avevamo i titoli e le copertine dei film, ma ho visto la scena completa solo quando ho guardato l'episodio, ed è stato esilarante", ha commentato Shawn Ashmore per The Wrap, in merito alla scena in cui il suo Fiaccola e uno sconcertato Hughie passano il tempo guardando filmati hard con attori che interpretano i Super.

"È davvero contorto guardare film porto con protagonisti i tuoi vecchi amici e colleghi di team, persone a cui ti ispiri e dalle quali vorresti tornare. Lui vive questa fantasia assurda, è bloccato in questa routine per la quale vorrebbe tornare dov'era un tempo, ma si accontenta della cosa che ci va più vicino: uno strano porno di serie D... Mi piace anche che lo faccia vedere ad Hughie, lo mette davvero a disagio".

L'attore ha poi parlato del suicidio commesso da Fiaccola, una decisione che secondo lui risale alla puntata precedente, quando il colonnello Mallory gli aveva puntato la pistola contro: "Aveva già tendenze suicide, assolutamente. È stato in bilico tutto il tempo, quindi credo che non appena si sia presentata l'occasione, l'abbia colta. Non è rimasto più spirito vitale in lui quando parla con Hughie, che gli dice 'Non devi stare seduto qui e guardare questa roba, non ti fa bene', e lui risponde 'Non fa differenza. Testimonierò e sarò morto comunque, la mia vita è finita".

Secondo Ashmore è nella scena in cui Hughie lo convince ad aiutarlo a far evadere Starlight che il personaggio prende la sua decisione finale "perché una volta che arriva lì, non ci pensa molto su, non è vero? Dice solo 'Volevo farlo davanti alla mia statua, volevo rendere orgoglioso mio padre'. E la statua non c'è e ciò lo delude: è stato sostituito. Per questo penso che dall'esatto momento in cui Hughie gli chiede di aiutarlo ad entrare alla Vought, sappia ciò che deve fare".

Un episodio ricco di novità e qualche spassoso dettaglio per soli adulti, in vista del finale di The Boys 2.