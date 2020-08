The Boys 2, Shawn Ashmore di X-Men si unisce al cast in un ruolo chiave

Shawn Ashmore, attore noto per aver interpretato Bobby Drake aka L'Uomo di Ghiaccio nella saga degli X-Men targata 20th Century Fox, si è unito ufficialmente al cast della seconda stagione di The Boys.

L'annuncio arriva direttamente da un comunicato di Amazon Prime Video (via Entertainment Weekly): Ashmore vestirà i panni di Lamplighter, l'ex "superstar e membro originale dei Sette" sostituito nella prima stagione da Starlight in circostanze misteriose. Potete trovare un'immagine del supereroe in calce all'articolo.

"Ho visto la serie prima di essere ingaggiato, perciò in qualche modo conoscevo già Lamplighter ed ero curioso di saperne di più sul personaggio" ha dichiarato Ashmore. "La cosa divertente è che molte della mitologia e delle backstory erano già state costruite, e mi chiedevo chi fosse questo personaggio. Chi è davvero? Ci saranno dei preconcetti su di lui in base alle sue azioni. Lo show è molto abile nel rimuovere alcuni di quegli strati, inclusi quelli di Lamplighter."

Ha svelato il suo entusiasmo per la new entry del gruppo anche Eric Kripke, creatore e showrunner della serie Amazon: "Siamo stati entusiasti di sapere che Shawn - che ad essere onesti ha davvero l'aria da supereroe - volesse interpretare l'importante ruolo di Lamplighter. Porta molta profondità, senso di minaccia e sincera stanchezza nei confronti dell'umanità come nuovo membro dei Sette. Siamo grati di averlo nella nostra dannata famiglia."

Un'importante novità annunciata a ormai poche settimane dal debutto dei nuovi episodi di The Boys, che saranno disponibili su Prime Video a partire dal prossimo 4 settembre. Nell'attesa, qui potete trovare l'esplosivo trailer ufficiale di The Boys 2.