The Boys 2, lo showrunner anticipa: 'Stan Edgar ha un piano per la questione Compound V'

Il CEO della Vought Stan Edgar è sicuramente uno dei personaggi più attesi della seconda stagione di The Boys, i cui primi 3 episodi sono da poco disponibili su Amazon Prime Video, e ora il co-creatore e showrunner Eric Kripke ha svelato qualche anticipazione sul futuro del villain interpretato da Giancarlo Esposito. Attenzione, seguono spoiler.

Come saprete, nel corso del terzo episodio Annie e Hughie sono riusciti a rivelare al mondo l'esistenza del Compound V, la sostanza utilizzata dalla Vought per creare i propri supereroi. Come confermato da Kripke, però, Edgar ha già in mente la sua prossima mossa.

"Senza svelare nulla, posso anticiparvi che Edgar è un CEO intelligente e machiavellico" ha spiegato lo showrunner. "Abbiamo fatto capire nell'episodio 2x01 che sapeva che la notizia del V sarebbe emersa e aveva già in mente dei piani per trasformarla a suo vantaggio: Stormfront svolgerà un ruolo essenziale."

"Dice a Homelander che non deve spiegargli perché ha inserito Stormfront nella squadra - ha aggiunto Kripke - Ma in sostanza, lei è nel team perché lui ha un piano per trasformare la notizia del Compund V in ulteriori profitti per la compagnia. Penso che per loro andrà tutto bene. Il nostro punto è che alla fine tutte queste compagnia pensano di essere troppo grosse per poter fallire. E per qualche ragione sarebbe giusto? Penso che Vought non faccia eccezione."

Giancarlo Esposito ha fatto un confronto tra i nuovi villain a Homelander.