The Boys 2, Strormfront si unirà ai Sette: ci sarà più violenza nella serie Prime Video?

La notizia dell'ultim'ora è che lo spettacolare personaggio di Strormfront si unirà all'improbabile team di supereroi di The Boys: a rivelarlo con un video dal dietro le quinte la new entry Aya Cash, che interpreterà l'eroina, Antony Starr (Homelander) e Dominic McElligott (Queen Maeve).

Nel fumetto ideato da Garth Ennis e Darick Robertson la supereroina Stormfront si colloca a metà strada tra Thor e Captain America di casa Marvel per il mix esplosivo di eventi in cui s'incastrano le sue origini. Fu infatti creata dai nazisti, ai quali si oppose con una sua squadra di eroi, e per questo venne accolta con tutti gli onori negli Stati Uniti diventando un simbolo di forza e giustizia, inoltre tra le pagine inchiostrate è stato rivelato che è anche la reincarnazione di un guerriero vighingo.

Tra i suoi poteri principali l'abilità di manipolare a suo piacimento l'elettricità e il tempo, il volo, e una super forza senza paragoni. I primi dettagli dalla serie Prime Video suggeriscono che la piattaforma ha leggermente cambiato il suo background, cosa che, forse, potrebbe influenzare e ridimensionare anche i suoi poteri, ma gli attori si premurano di specificare che sarà in grado di competere con Homelander:

"È la granata che viene lanciata nel mondo di Homelander e dei Sette. Mi ha davvero causato enormi problemi", ha detto Starr, e la stessa Cash ha rincarato la dose:

"Penso che Stormfront sia come una bomba nucleare che esplode in mezzo ai Sette. Forse anche il termine bomba atomica è riduttivo... È una sorta di Chernobyl e penso sia qui per far esplodere Vought. Vuole che ritorni ai piani e ai propositi originali per cui ha creato i supereroi ed è sicuramente una femminista. Ha tanti difetti, anche se non è il termine che userei, ma è sicuramente una donna autoritaria."

"Inizi questa stagione facendoti un'idea ben precisa di lei e poi scopri che è totalmente sbagliata. Parecchie volte il pubblico si identificherà con lei o sarà d'accordo con le sue parole e penso che siano quelle le persone più pericolose".

Che The Boys fosse una serie diversa da tutte le altre è lampante, ma sembra che la piattaforma di Jeff Bezos voglia aumentare sempre di più il livello della violenza e del politicamente scorretto, elementi che poi hanno reso grande il fumetto. Presto il cast annuncerà la data d'uscita di The Boys 2: siete pronti?