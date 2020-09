The Boys 2: sviluppi esplosivi nel trailer del penultimo episodio

Dopo le sorprendenti vicende della sesta puntata di The Boys 2, è stato diffuso il trailer del nuovo episodio, con protagonisti Patriota e Stormfront in una veste inedita.

I due, dopo alcuni contrasti e alcuni brutali "incontri romantici", hanno rinnovato la loro alleanza e sono quindi pronti a presentarsi come una coppia a tutti gli effetti: nel video li vediamo atterrare a casa del figlio di Patriota per le dovute presentazioni.

"Brian, voglio presentarti la mia ragazza: Stormfront! Credo che staremo nei paraggi un po' di più, voglio che diventiamo una famiglia", dichiara il biondissimo supereroe interpretato da Antony Starr, con un tono che non promette nulla di buono. Sembra proprio che vedremo rappresentata su schermo la classica situazione familiare in cui un padre cerca di introdurre la sua nuova compagna al figlio, il tutto in un contesto al limite dell'assurdo, dato gli orrori di cui sono capaci i Super e la condizione di assoluta impotenza di Becca, madre del bambino.

Possiamo aspettarci che in qualche modo entri di nuovo in scena Butcher e il resto del gruppo, ora che possono contare sull'aiuto di Lamplighter e sul supporto di Starlight. Il penultimo episodio, disponibile a partire dal 2 ottobre su Amazon Prime Video, si intitolerà Butcher, Maker, Candlestick Maker ed è probabile che contenga qualche colpo di scena in grado di proiettarci verso il finale di stagione.

Nell'attesa vi consigliamo di leggere la recensione del sesto episodio di The Boys 2 e vi ricordiamo che è stato annunciato uno spinoff ispirato ad una sorta di Hunger Games.