The Boys 2: Tomer Capon anticipa una rivelazione inaspettata su Frenchie

The Boys 2, lungamente attesa dai fan, promette importanti sviluppi per tutti i personaggi e a destare particolare interesse sono i protagonisti Kimiko e Frenchie, sul cui futuro i rispettivi interpreti Karen Fukuhara e Tomer Capon hanno dato interessanti anticipazioni.

I due attori dell'adattamento Amazon Prime Video hanno recentemente partecipato ad un'intervista indetta dal portale ComicBook, insieme ad altri membri del cast, ma prima di continuare con le dichiarazioni vi avvertiamo che di seguito potreste trovare alcuni spoiler su ciò che avverrà in The Boys 2.

Alla domanda dell'intervistatore, che chiede se il rapporto tra i due personaggi possa diventare "più di una semplice amicizia", Capon, ridendo, risponde che "bisognerà attendere alcuni sviluppi". Fukuhara rincara la dose affermando: "Tomer ed io ne abbiamo parlato molto, ma anche nei fumetti, il rapporto di questi due personaggi non è esattamente romantico o sessuale. È piuttosto aperto, credo, e forse nell'ultimo capitolo dell'ultimo libro, non ricordo bene la battuta esatta, Frenchie le dice 'Sei sempre stata tu' o qualcosa di altrettanto bello".

Ulteriori rivelazioni arrivano da Capon: "Voglio dire qualcosa su quello che scopriremo nella seconda stagione e che riguarda la sessualità di Frenchie. Non voglio fare il guastafeste, ma non so se dire che ami il mondo femminile sia l'espressione giusta. Frenchie ama ogni cosa!"

Le parole dei due attori sono quantomai sibilline, soprattutto perché sembrano ammiccare, in modo per nulla velato, al mondo LGBTQ+, ipotesi che se fosse verificata costituirebbe un grande allontanamento dalla caratterizzazione fumettistica di Franchie.

In attesa di saperne di più vi rimandiamo agli ultimi aggiornamenti dalla set, come la recente aggiunta di Jensen Ackles al cast di The Boys 2 e ai recenti sviluppi riguardo Jeffrey Dean Morgan e la sua possibile assenza in The Boys 3.