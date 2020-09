The Boys 2, il trailer del nuovo episodio rivela il traditore dei Sette

Il prossimo episodio di The Boys, intitolato "Butcher, Baker, Candlestick Maker", sembrerebbe davvero carico di avvenimenti, a giudicare da questo adrenalinico trailer promozionale.

Se il sesto episodio della seconda stagione di The Boys ci ha regalato momenti davvero indimenticabili (sfidiamo chiunque a rimuovere dalla mente la scena di Love Sausage, ma anche l'emozionante rivelazione dei trascorsi tra Frenchie e Fiaccola), il settimo episodio non sembra decisamente essere da meno.

Nel promo che trovate anche in testa alla notizia infatti scopriamo già diversi snodi fondamentali della puntata: ci verrà rivelato qualcosa in più sul passato di Homelander (Anthony Starr), mentre ai Sette verrà resa nota l'identità della "talpa" del gruppo, ovvero Starlight (Erin Moriarty), che Hughie (Jack Quaid) e Fiaccola (Shawn Ashmore) sembrano essersi messi in mente di trarre in salvo dalle grinfie della Vought. Intanto, Homelander ha deciso di presentare al figlio Ryan la sua nuova fidanzata Stormfront (Aya Cash).

E al centro di tutto, stando al titolo dell'episodio, chi potrebbe esserci se non il nostro Billy Butcher (Karl Urban)? Dopotutto, è lui il primo personaggio che vediamo in apertura del trailer, e colui che indagherà più a fondo sul background di Homelander.

Insomma, ci attende di nuovo un altro super venerdì su Amazon Prime Video.