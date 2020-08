The Boys 2, trovate le differenze nei nuovi poster promozionali

Amazon Prime Video ci ha voluto intrattenere in questa giornata afosa regalandoci un nuovo esplosivo trailer della seconda stagione di The Boys, ma anche dei poster davvero particolari.

Diciamo che la piattaforma streaming si sta facendo perdonare lo scherzetto della release mista della seconda stagione di The Boys (per chi non lo sapesse, Amazon ha annunciato che i primi 3 episodi di The Boys 2 usciranno il 4 settembre, i restanti settimanalmente a seguire) con del materiale promozionale che è davvero una bomba. Letteralmente.

E se nei trailer e nelle clip diffuse finora vediamo esplosioni e sangue a destra e a manca, i nuovi poster sono un pochino più "discreti" nel loro essere comunque in pieno stile The Boys.

Che cosa vuol dire? Date un'occhiata voi stessi: come potete vedere dalle immagini contenute nella nostra gallery, abbiamo di fronte 4 poster, due con Homelander (Anthony Starr) in primo piano, e due con Butcher (Karl Urban), tutti che figurano il resto della banda nella parte inferiore del poster.

In due di questi, però, c'è qualcosa di diverso (indizio: qualche dito medio alzato). Siete riusciti a individuarli?

Insomma, proprio quel che ci si aspetterebbe dai Supes e dai Ragazzi, alla fine.

E voi, quale metterete come sfondo del telefono (perché duh, sono perfetti come wallpaper, non trovate)?