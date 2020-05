The Boys 2 sarà l'ultima stagione? Un indizio dai titoli ufficiali dei nuovi episodi

Dopo i rumor sul possibile rinnovo di The Boys per una terza stagione, ecco arrivare in rete nuovi dettagli sull'attesa stagione 2 della serie Amazon che potrebbero mettere in dubbio questa possibilità.

Nello specifico, la Writers Guild of America ha pubblicato sul proprio sito la lista dei titoli ufficiali dei nuovi episodi, che potete trovare qui sotto (in ordine sparso) insieme ai rispettivi sceneggiatori:

Butcher, Baker, Candlestick Maker - scritto da Craig Rosenberg

Nothing Like It In The World - scritto da Michael Saltzman

Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men - scritto da Craig Rosenberg

Proper Preparation and Planning - scritto da Rebecca Sonnenshine

The Big Ride - scritto da Eric Kripke

The Bloody Doors Off - scritto da Anslem Richardson

We Gotta Go Now - scritto da Ellie Monahan

What I Know - scritto da Rebecca Sonnenshine

Molti dei titoli, come potete notare, sono tratti direttamente dai capitoli e da alcuni archi narrativi del fumetto originale di Garth Ennis: "The Bloody Doors Off", per esempio, fa parte di un arco narrativo che arriva fino al penultimo capitolo di The Boys.

