The Boys 2, ultimi aggiornamenti: grosse novità in arrivo

Ci sono ancora novità per The Boys 2, serie tv distribuita da Amazon Prime Video basata sugli omonimi fumetti Dc Universe. Intanto sono stati annunciati i titoli delle puntate di The Boys 2, e si sta attendendo la fine della post-produzione e la comunicazione della data di premiere dello show.

Nelle ultime ore lo showrunner della serie Eric Kripke ha twittato un importante aggiornamento, fornendo preziose informazioni agli appassionati degli anti-eroi DC. Come potete vedere nel post in calce che vi abbiamo lasciato qui sotto, Kripke annuncia che la post-produzione da remoto è quasi giunta al termine e mancano soltanto gli effetti visivi ed il sonoro.

Kripke non indica ancora nessun periodo indicativo per la data ufficiale della premiere di lancio, anche se qualche mese fa Karl Urban aveva annunciato l'eventuale arrivo della prima di stagione a metà 2020, data che forse slitterà causa Coronavirus, ma le comucazioni in merito sono ancora vaghe.

E se si vocifera già di una probabile terza stagione di The Boys, è stata annunciata la presenza di Patton Oswalt nel cast in un ruolo per ora top-secret.

Lo showrunner ha promesso al pubblico che la seconda stagione sarà più folle e straziante della prima, e a guardare il primo teaser di The Boys 2, unico fin'ora, sembra che non mancherà del sano gore, a cui ci hanno abituati già nella prima stagione. Non ci resta che attendere ulteriori risvolti per sapere come gli oscuri anti-eroi affronteranno i Sette protetti dalla Vought.