The Boys 2, gli utenti criticano l'uscita settimanale: è review bombing!

Nonostante il grande successo di critica di The Boys, la serie di Amazon Prime Video è stata valutata negativamente da molti utenti di Rotten Tomatoes, furiosi per l'uscita settimanale degli episodi inediti.

Come sapete, dalla giornata di venerdì 4 settembre, sono disponibili le prime tre puntate della serie incentrata sulla storia di Hughie, Billy e gli altri. A differenza della precedente stagione, la parte rimanente dello show sarà pubblicata a cadenza settimanale e si concluderà il prossimo 9 ottobre. Questa notizia non ha fatto piacere agli appassionati, che hanno deciso di recensire negativamente la seconda stagione di The Boys, abbassando il punteggio su Rotten Tomatoes a due stelle e mezzo. Sembrerebbe quindi che sulle oltre 1400 recensioni, quasi il 49% sia incentrato su questa faccenda, sono infatti accomunate dallo stesso voto, una stella, e dalla stessa critica.

In particolare gli utenti del celebre sito si lamentano di questa pratica, che considerano ormai superata e più adatta ad una serie televisiva. Non rimane che aspettare per vedere come si evolverà la situazione, nel frattempo vi lasciamo con la colonna sonora della seconda stagione di The Boys, mentre se non la avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione dei primi tre episodi della serie di Amazon Prime Video.